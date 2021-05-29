Шорты или дождевики? Синоптики рассказали - с какой погоды начнется лето в Приморье

Синоптики рассказали - с какой погоды начнется лето в Приморье Фото: Михаил ФРОЛОВ

На следующей неделе наступает календарное лето, о том, с какой погоды оно начнется, рассказали синоптики портала "Примпогода". По словам экспертов, в первый день лета погоду в Приморском крае будет определять гребень антициклона. Днем в континентальных районах выглянет солнышко и станет по-летнему тепло. На побережьях же из-за холодного морского воздуха будет некомфортная погода. Осадки в это время маловероятны.

В середине недели ядро антициклона сместится в Тихий океан, и над Приморьем начнет падать атмосферное давление. С запада в край прибудут фронтальные разделы китайского циклона, которые вызовут осадки в виде дождей. Минимальная температура будет где-то +4...+11 градусов. На Востоке, как правило, холоднее: +1...+3 градуса. При этом максимальная температура днем может достичь отметки в +24 градуса тепла.

Во Владивостоке в первый летний день погода будет прохладной: усилится ветер, температура воздуха понизится. Так, ночью 1 июня будет фиксироваться температура в +7…+10 градусов, а днем лишь на пару градусов выше. В среду, 2 июня, ветер должен усилиться. Ожидается облачность, туман и морось. Но не все так печально! Несмотря на легкие осадки, воздух немного прогреется: до +12...+14 градусов.

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