Ребенок – инвалид с особенностями развития, дезориентирован: приморские полицейские нашли ребенка

Приморские полицейские нашли пропавшего ребенка. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску

Во время празднования Дня Победы около городского парка в Уссурийске потерялся 12-летний мальчик. Из-за имеющихся особенностей в развитии подросток был дезориентирован. Обеспокоенные родители метались по территории парка и сначала своими силами пытались найти сына, а затем все же обратились к сотрудникам полиции.

Наряды, несущие службу по охране общественного порядка, незамедлительно начали поиски. Как говорит Татьяна Бутич, мать мальчика, каждую минуту сотрудники были на связи с семьей.

Спустя несколько часов поиска лейтенант полиции Романенко Сергей и сержант полиции Анастасия Мильгаева обнаружили ребенка в нескольких кварталах от парка - целым и невредимым. Инспекторы доставили мальчика к родителям.

Благодарная мать за помощь в поисках решила написать письмо в полицию, в котором еще раз выразила признательность сотрудникам, нашедшим ее потерявшегося сына.

- Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам полиции и всем неравнодушным гражданам за то, что помогли найти моего сына Николая. Ребенок потерялся 9 мая 2021 года возле парка "ДОРА" при большом скоплении людей на выставке военной техники. Ребенок – инвалид с особенностями развития. Дезориентирован. Полиция начала поиски сразу, как только обратились за помощью. Мы очень, очень благодарны! Спасибо Вам огромное!, - написала в своем обращении Татьяна Бутич.