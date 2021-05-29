"Собака живет на открытом балконе пятого этажа, скулит": приморцы обеспокоены судьбой животного

В Приморье держат собаку на балконе. Фото: pixabay.com

Жители Приморья оказались не на шутку встревожены новостью о содержании животного в одном из многоэтажных домов Лесозаводска. Все началось с поста в популярном, среди местных жителей, паблике lesozavodsk_life. Некий житель или жительница (лицо предпочло остаться анонимным) обратился за информационной помощью к администраторам аккаунта. Сообщил, что в одном из районов - в Гарнизоне - в многоквартирном доме держат собаку на открытом балконе пятого этажа.

- Люди завели собаку и посадили ее жить на балкон открытого типа. Находится она там на протяжении вот уже нескольких месяцев. Скулит. Ночует. Может, кто-нибудь подскажет точный номер квартиры? - гласит обращение.

Местные жители бурно отреагировали на подобную новость.

- "Зачем вообще было заводить животное, если не любишь? Сам бы пожил на балконе в дождь или в солнцепек, посмотрела бы я какой довольный был бы хозяин";

- "Для чего заводить животное и издеваться над ним? Самоутверждение за счёт существа, которое не может ответить, сказать или сделать что-то? Так это к психологу! А животное-то причем? Вы сами по очереди ходите жить на балкон. Животные - они как дети, это такая же ответственность! Не можете нести ее - не заводите!"

В какой-то момент в комментариях под постом даже объявился хозяин собаки. Мужчина попросил писать ему в "личку" по поводу животного. Ответ возмущенных жителей не заставил себя ждать.

- "Надеюсь, вы уже в курсе, что, согласно действующему законодательству (не говоря уже о человеческих понятиях), хозяин обязан обеспечить своему питомцу, как минимум, приемлемые условия содержания. А балкон 5-го этажа, при всём вашем желании, никак не подходит под определение гуманного отношения к животным. Тем более, если собака действительно постоянно находится там.

Если вы любите свою собаку, то сами должны это понимать. А если не любите, тогда зачем она вам? Можно найти ей новую семью. Собака - это не вещь. В вашем удалённом комментарии было что-то вроде "моя собака, где хочу, там и держу". Нет, сейчас это регулируется законом. Нужны ли вам лишние проблемы? Вызовут соседи участкового, будет он ходить к вам, проверять условия, опрашивать. А ещё - дополнительные обсуждения в социальных сетях, скандалы, косые взгляды. Подумайте, может в вас проснётся нечто, вроде ответственности и человечности?"

Пользователи соцсетей предполагают, что даже без заявления в полицию, на данную информацию обратят свое пристальное внимание правоохранительные органы.