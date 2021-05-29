Клубы черного дыма напугали местных жителей: в мощном пожаре в Приморье выгорело 300 квадратных метров

В мощном пожаре в Приморье выгорело 300 квадратных метров. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю

Ранним утром 29 мая на пульт пожарного гарнизона города Уссурийска поступило сообщение о том, что на складе по улице Урицкого произошло возгорание. Через 9 минут на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты.

- Во время разведки сотрудники установили, что у здания, в котором располагаются строительные материалы, горит крыша. Кроме того воспламенился микроавтобус, припаркованный рядом, - отметили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

За 20 минут огнеборцам удалось локализировать пожар. Еще через час открытое горение было ликвидировано, и началась проливка.

Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал. На тушении были задействованы 15 человек личного состава и пять единиц техники.

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