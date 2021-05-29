Новый мэр Владивостока предложил снести стадион «Динамо» и построить там парк

Глава города сделал заявление на встрече с редакторами издания Приморья. Фото: Анастасия Котлярова/администрация Владивостока.

Во Владивостоке в эти секунду проходит первая официальная встреча нового мэра дальневосточной столицы Константина Шестакова с редакторами ведущих изданий Приморья. Встреча началась с заявление главы города о том, что вскоре во Владивостоке появится парк. Он будет стоят нам месте стадиона «Динамо».

- Владивосток предоставит жителям большой, красивый парк. Большой. Полноценный. С адекватной инфраструктурой. На что есть запрос у многих. У подавляющего большинства жителей города. К великому сожалению, сейчас стадион «Динамо» приносит радость нам, дай Бог, 12 раз в год. Тем любителям футбола, которые приходят посмотреть наши матчи. Все прекрасно, но я уверен, что у нас есть более достойные места, чтобы можно было разместить такой стадион с видом на море, как это было бы здорово. А вот центр, он должен быть для всех. Он не должен простаивать. Также как и с площадью Борцам за власть советов. Я искренне убежден, что любое пространство в центре города мы не можем использовать так бездумно. Площадь Борцам за власть советов мы используем нечасто. На 9 мая и 1 мая. 300 дней в году она не нужна, это просто пешеходный трафик. Мне бы очень хотелось, чтобы можно было использовать эту площадку так, как на это у жителя Владивостока сформировался запрос, - заявил Константин Шестаков.

Конференция в самом разгаре. «Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.

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