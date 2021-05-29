Новый мэр Владивостока объявил первое кадровое решение: Наталью Соколову заменит Алексей Ляфер

Встреча нового мэра с журналистами Владивостока. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В субботу, 29 мая во Владивостоке проходит первое официальное знакомство нового мэра города Константина Шестакова с представителями ведущих СМИ. На ней глава дальневосточной столицы раскрыл интригу и рассказал, кто заменит Наталью Соколову в администрации города.

- Алексей Игоревич Ляфер - текущий министр и будущий замглавы, который будет курировать направление земли и имущества. Если в таком ключе ответ вас утроит, тот я отвечу так, - резюмировал Константин Шестаков.

Вместе с тем, конференция нового мэра с редакторами газет и интернет-изданий продолжается. Значит впереди еще много новостей. «Комсомолка» продолжает следить за развитием событий и вещать «с полей» в режиме онлайн. А какой вопрос вы бы задали Константину Шестакову, если бы оказались на этой встрече? Пишите свои варианты в комментариях под статьей.

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