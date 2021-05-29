Новый мэр Владивостока остановил строительство модульной парковки на Семеновской

Новость, которую ждали сотни жителей города. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Прямо сейчас во Владивостоке проходит конференция Константина Шестакова, нового мэра города, с представителями ведущих СМИ дальневосточной столицы. На этот раз глава города обратил свое внимание на строительство модульной парковки на Семеновской улице. Константин Шестаков не просто остановил ее строительство, но и предложил новую площадку.

- Да, остановил, да, парковки там не будет. Чего бы мне это сейчас не стоило. Я же здесь живу. Мне будет стыдно смотреть вам в глаза, своим детям в глаза. Они мне потом скажут: «ты что такое сделал, папа?». Мы подобрали площадку, попробуем сейчас разместить эти парковки там. Я объясню, где: мы выезжаем с Семеновской, поворачиваем направо в сторону набережной Корабельной. Только выехали и сразу по правую руку в сторону жд вокзала стоит много городской коммунальное техники. Точно не место для техники, но вполне себе место для парковки. Мы за такие решения, - сказал Константин Шестаков.

Встреча главы города с журналистами приморских изданий еще не закончена. Значит нас ждет еще больше хороших новостей.

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