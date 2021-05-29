Новый глава глава Владивостока ответил про платные парковки вдоль центральных улиц города

Глава Владивостока ответил про платные парковки вдоль центральных улиц города Фото: Сергей БАЛАНОВ

Исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Шестаков высказался о платных парковках вдоль центральных улиц города. Отвечая на вопросы журналистов, он рассказал, как именно относится к этой идее.

- Здесь нет необходимости обращаться ко мне, как к эксперту, поскольку на сегодняшний день существует соглашение, которое, в том числе, предусматривает реализацию этой истории. Это уже почти свершившийся факт. Это раз, - отметил Константин Шестаков. - А второе - у меня есть свое видение по историческому центру города. Я убежден, что это все-таки территория для людей. Автомобилисты тоже люди, конечно, но тем не менее пешеходный трафик должен быть адекватным.

В подтверждение своих слов новый глава города привел примеры из собственного опыта. Раньше, когда он еще работал в Правительстве Приморского края, ему часто приходилось гулять по двум маршрутам, располагающимся в центре города: первый - от улицы Алеутской, 45, до здания краевого Правительства; второй - от улицы Пограничной до здания Правительства.

- Поверьте, вы когда идете по Пограничной улице, вы себе голову можете разбить, просто засмотревшись в телефон. Там очень узкий тротуар, и над тобой все время какие-то лестницы, дорога - "огонь". С лестницами очень сложно бороться, а вот с тротуарами бороться не нужно - они должны быть адекватны тому трафику, который существует. Я считаю целесообразным максимально расширить пешеходные части. Даже при возможности за счет дорог. Не окунаться, конечно, в омут с головой, но мы должны, как минимум, иметь возможность втроем идти по улице, не пересекаясь. У нас должны быть хорошие тротуары. А вот где это возможно - пусть посчитают эксперты. Лично у меня запрос на это есть, - подчеркнул Константин Шестаков.

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