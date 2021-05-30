Купальник или летний пуховик? Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Приморье 30 мая

Любителям позагорать погода преподнесет неприятный сюрприз.

Последний весенний выходной в этом году может порадовать жителей Приморья теплой погодой, да вот только переменная облачность не позволит полноценно отдохнуть на свежем воздухе.

По информации портала "Примпогода", переменная облачность ожидается сегодня повсеместно по территории края. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, эксперты не исключают появление гроз. Средняя температура воздуха в крае будет колебаться от +9. до +23°C.

Во Владивостоке будет преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный, вечером до сильного. Из-за переменной облачности воздух прогреется до +17...+19°C.

В Уссурийске сегодня возможен небольшой дождь, синоптики предполагают, что он может пройти вечером под конец дня. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +21...+23°C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха +20...+22°C.