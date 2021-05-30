Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения стаи собак на 13-летнюю девочку

Стая напала на девочку из-за того, что в городе никто не занимается бездомными собаками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье следователи возбудили уголовное дело по факту халатности со стороны должностных лиц администрации Артемовского городского округа, из-за которого произошло нападение стаи собак на 13-летнюю девочку.

Следователи считают, что администрация Артемовского городского округа должна присматривать за бездомными животными на территории Артема. А это значит, что должен быть подписан договор об оказании услуг по отлову животных без владельцев. Но так получилось, что этот контракт так и не был заключен. Череда этих событий и привела к тому, что 26 мая 2021 года стая собак напала на 13-летнюю девочку и покусала ее.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.