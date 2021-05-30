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Общество30 мая 2021 5:11

Развод на 25 миллионов: за неделю 83 приморца стали жертвами мошенников

Жулики постоянно совершенствуют свой арсенал нечестных приемов, из-за чего стать их жертвой очень просто, если не быть бдительным
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
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Только за последнюю неделю приморцы перевели мошенникам около 25 миллионов рублей

Только за последнюю неделю приморцы перевели мошенникам около 25 миллионов рублей

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

За минувшую неделю 83 приморца лишились своих денег, став жертвами мошенников. Среди преступлоений можно отметить не только телефонные мошенничества, но и покупки на сайтах-двойниках.

Всего за последние семь дней приморцы лишились 25 миллионов рублей, доверившись обманщикам в сетях.

Как же бороться с этой напастью и самому не стать жертвой IT-мошенников?

Во-первых, ни под каким предлогом не сообщать незнакомцам реквизиты банковских карт и пароли. Во-вторых, побеседовать со своими родными и близкими, кто в силу возраста наиболее уязвим для мошенников. В-третьих, нужно помнить, что сотрудники банковских организаций никогда сами не звонят клиентам по вопросам безопасности карт и счетов, не спрашивают номера карт и специальные коды. В-четвертых, если вам поступил подозрительный звонок, сбросьте его и перезвоните в ваш банк по номеру телефона, указанному на вашей банковской карте.

Следуя этим простым правилам, вы обезопасите себя и своих близких.