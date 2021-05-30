Си Цзиньпин подчеркнул важность научно-технической самостоятельности и самоусиления

Си Цзиньпин призвал активизировать усилия по превращению Китая в одного из мировых лидеров в сфере науки и технологий, добиваться научно-технической самостоятельности и самоусиления на более высоком уровне.

С таким тезисом председатель КНР Си Цзиньпин выступил на открытии 10-го съезда Китайской ассоциации по науке и технике в Пекине 28 мая. Это крупнейшая в стране профильная организация, которая объединяет десятки миллионов ученых и инженеров.

В своей речи глава государства отметил, что инновации стали основной движущей силой национального развития, и сейчас Китай больше, чем когда-либо ранее, нуждается в передовых научных решениях. Си Цзиньпин добавил, что в стране за последние годы появилось множество предприятий и институтов, сумевшивших стать лидерами в своих сферах, или же вплотную приблизиться к лучшим мировым стандартам.

Успех, подчеркнул председатель, необходимо неуклонно развивать, тем более что у Китая есть все возможности решить эту задачу. Си Цзиньпин особо отметил вклад научных специалистов в борьбу с COVID-19. Своими исследованиями в области лечения пациентов, разработки вакцин и сдерживания эпидемии они позволили быстро взять вирус под контроль внутри КНР, а также поддержать зарубежные страны.

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил: "Всем специалистам научно-технической сферы необходимо проявлять настойчивость и упорство, сталкиваясь с глобальными передовыми технологиями, спросом со стороны страны и ее народа. Они должны вместе преодолевать трудности и нести ответственность за достижение научно-технической самодостаточности".