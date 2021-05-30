В Приморье зафиксировали подорожание картофеля

Приморскстат опубликовал занимательную инфографику с исчерпывающей информацией о приморской картошке, сообщает РИА VladNews.

Больше всего примечательна информация о средних потребительских ценах на картофель в 2020-2021 годах. Согласно данным, в апреле 2020 один килограмм картофеля в среднем стоил практически 39 рублей в этом году цена выросла почти до 58 рублей.

Кроме того, отмечается спад валового сбора картофеля в 2020 году. В прошлом году он составил 192,2 тысячи тонн: на 3,3% меньше, чем в 2019 году. В этот же период сократилась посевная площадь картофеля в фермерских и частных хозяйствах.