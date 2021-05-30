Губернатор Приморья подарил центру содействия семейному устройству в Артеме подарки в честь Дня защиты детей

Фото: правительство Приморского края

Накануне Международного дня защиты детей губернатор Приморья Олег Кожемяко побывал в гостях у воспитанников краевого учреждения «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в Артеме. Глава региона пообщался с ребятами, поздравил их с наступающим праздником, познакомился с работой центра, а также подарил подарки.

В настоящее время здесь на попечении находятся 79 детей, проживающих в восьми семейных группах. Воспитанием детей занимаются 22 педагога. Помимо учебы, ребята занимаются спортом, творчеством и приобретают навыки взрослой жизни. Весной этого года в центре появился свой отряд юнармейцев.

Обращаясь к воспитанникам, губернатор отметил, что в жизни очень важно уметь не бояться трудностей и работы.

«Весь успех в жизни – это трудолюбие. Шагнув во взрослую жизнь, самое главное – не бойтесь работать. Мы всегда трудились, со старших классов школы. Любой труд позволяет себя чувствовать самостоятельным, и что бы в жизни не случилось, вы сможете обеспечить себя и свою семью, применив полученные ранее опыт и навыки», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Олег Кожемяко вручил центру подарки – спортивный инвентарь, звуковое оборудование и фрукты. Во время знакомства с работой центра глава региона заглянул на мастер-класс, где вместе с воспитанниками лепил вареники и предложил сделать один «с сюрпризом», чтобы тот, кому этот вареник достанется, смог «загадать желание, которое обязательно сбудется».

Во время совместного чаепития «сюрприз» и нашел своего «владельца» – необычный вареник достался воспитаннице центра Софье, которая загадала желание получить в подарок 100 порций мороженого. Это желание очень скоро сбылось – сразу после посещения детского центра Олег Кожемяко отправился в ближайший супермаркет, купил мороженое, вернулся и вручил подарок.

«Каждый детский дом имеет свою направленность, свою специализацию, которая во многом зависит от педагогов. Здесь мы видим хороший творческий коллектив, благодаря которому дети гармонично развиваются. Это тот фундамент, на которых будет основываться их взрослая жизнь. Сейчас ребята обеспечены всем, государство заботится о том, чтобы они были одеты, обуты, накормлены. И впереди летние каникулы, необходимо сделать так, чтобы все воспитанники таких учреждений получили “солнечную” и “витаминную” поддержку, хорошо отдохнули, набрались сил, здоровья и пришли в новый учебный год окрепшими», – прокомментировал губернатор.