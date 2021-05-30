Синоптики рассказали, какой будет погода в начале лета 2021 в Приморье

Лето вступает в свои права, но это вовсе не значит, что нас ждет солнце дни напролет. Суровая приморская погода падка на сюрпризы. Рассказываем, какой будет погода в начале лета.

В последний день весны, 31 мая, в Приморье будет неустойчивая погода, в поле пониженного атмосферного давления возможны кратковременные дожди с грозами. В ночные часы температура +5…+12 °С, днем в континентальных районах воздух прогреется до +18...+25 °С, на побережье +10...+17 °С.

В первый день лета, 1 июня, погодные условия в Приморье будет определять гребень антициклона, усиливающегося над севером Японского моря. Осадки маловероятны. Ночь станет прохладнее предыдущей на 1 – 3 градуса. Днем в континентальных районах при солнечной погоде будет по-летнему тепло, а на побережье под влиянием холодного морского воздуха будет некомфортная прохладная погода.

В середине недели ядро антициклона сместится в Тихий океан, а над Приморским атмосферное давление начнет падать. С запада подойдут фронтальные разделы китайского циклона и вызовут местами дожди. Минимальная температура +4...+11 °С, на востоке воздух выхолодится до +1...+3 °С. Максимальная +17...+24 °С, на побережье +8...+15 °С.

Во Владивостоке в начале следующей недели преимущественно без осадков, только в середине недели может моросить. В понедельник, 31 мая, во Владивостоке будет относительно тепло: ночью +10...+12 °С, днем +14...+18 °С. В первый день календарного лета погода во Владивостоке будет совсем не летняя. Усилится холодный юго-восточный ветер, температура воздуха понизится. Ночью +7…+10 °С, а днем выше всего на 2 – 4 °С, +10...+12 °С.

В среду, 2 июня, во Владивостоке училится ветер, днем воздух прогреется до +12...+14 °С, облачно, туман с моросью.