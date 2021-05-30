За кандидатов «Единой России» проголосовали в очном формате и дистанционно более 60 тысяч человек

В Приморье продолжаются партийные выборы по определению кандидатов, которые представят партию «Единая Россия» на выборах в Госдуму и Законодательное Собрания края в Единый день голосования в сентябре.

По состоянию на 12 часов на избирательные участки пришли проголосовать около 30 тысяч избирателей.

Напомним, на территории края открыто сегодня 260 участковых счетных комиссий. Голосование продолжается и на сайте партийного электронного ресурса – PG.ER.RU, на котором сделали свой выбор в пользу тех или иных кандидатов уже порядка 35 тысяч человек.

Голосование на избирательных участках Приморья проходит с соблюдением всех санитарных норм. Участки для предварительного голосования оборудованы так же, как и на выборах. Члены счётных комиссий имеют большой опыт проведения голосования. Все они привиты от коронавирусной инфекции либо сдали ПЦР-тест.

В рядах первых на участок в качестве наблюдателя, организованном в Дальрыбвтузе во Владивостоке, прибыл участник предварительного голосования, председатель общественного совета партпроекта « Безопасные дороги» Александр Бондяев:

«Я хотел убедиться до начала работы, что на участке есть все средства индивидуальной защиты, маски, перчатки, одноразовые ручки в кабинках голосования. При мне за час проголосовало примерно 20 человек, это были старшие по домам микрорайона, учителя, медики с улиц Сабанеева, Луговой, Сельской, Руднева и Котельникова. У всех хорошее настроение, людей проконсультировали на месте, и они проголосовали по всем четырем бюллетеням. Здесь работает опытная комиссия, поэтому хорошая организация процесса. В качестве наблюдателя в течение дня я буду здесь находиться до закрытия, оценивать конкурентность и легитимность процесса», - рассказал наблюдатель.

Активное участие в предварительном голосовании приняли участие и члены общественной организации «Твой ЗОЖ». Многие из них сегодня голосуют в очном формате. Среди них многодетная мать, инструктор по скандинавской ходьбе Наталья Сущенкова, которая вместе с детьми пришла на участок, расположенный на Черемуховой 20.

«Нам на участке при входе сразу обработали руки антисептиком, я получала одноразовую ручку для заполнения бюллетеней. Выдали маски, перчатки. Я пришла чтобы заявить свой голос для поддержки двух достойных кандидатов, они многое сделали для города, а сделают еще больше, уверена», - заявила Сущенкова.

Другая активная горожанка, сторонник «Единой России», Марина Житникова приняла участие в очном голосовании на счетном участке на Чапаева, 5. Она отмечает, что люди охотно участвуют в предварительном голосовании.

«Это партия власти страны, где живем я, мои дети и внуки. «Единая Россия» является самой открытой, активно развивающейся общественной политической организацией. Чем больше людей, обладающих в регионе активным избирательным правом, проголосуют, тем значительнее будет конкуренция. Сегодняшнее очное голосование подтверждает высокий интерес к партии власти», - отметила житель Владивостока.

Процедура предварительного голосования (как в очном формате, так и в онлайн режиме) будет продолжаться до 20 часов по местному времени, когда закроются очные участки и избирательные комиссии приступят к подсчету голосов.