Дожди и грозы: синоптики уточнили, чего ждать от погоды в Приморье в последний день мая

В крае ожидаются кратковременные дожди. Фото: Милана СОКОЛ

Весна прощается с Приморьем дождями и грозами. 31 мая погоду в рае определяет поле пониженного атмосферного давления. По сообщениям специалистов портала «Примпогода», температура воздуха в крае будет от +10°C до +23°C.

Во Владивостоке в понедельник облачно, утром небольшой дождь. Ожидается ветер юго-восточный умеренный до сильного. Будет довольно прохладно, от +11°C до +13°C.

В Уссурийске сегодня переменная облачность, в конце дня небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. При южном умеренном до сильного ветре воздух прогреется до +17...+19°C.

В Находке в первый рабочий день недели переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Столбики термометров покажут +13...+15°C.

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