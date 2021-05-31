Не забудьте набрать воды. Масштабные отключения ждут Владивосток

Отключения пройдут во Владивостоке. Фото: Мария ЛЕНЦ

Лето в столице Приморья начнется с масштабного отключения водоснабжения у сотен абонентов. Как сообщает «Примводоканал», по ряду адресов воды не будет из-за течи в водопроводном колодце, в других же районах ремонт носит плановый характер.

2 июля воду отключат в пригороде Владивостока. Здесь специалисты выявили протечку в одном из колодцев. Из-за аварийного состояния водопроводной системы услуги временно отключат по следующим адресам:

Мусоргского 25е, 25г, 27а, 27г, 27д, 27е, 27ж, 29, 29б, 2в, 29г, 29д, 29ж, 31е, 31в, 31г, 31д, 33д;

1-я Дачная, 8.

Узнать точный график отключений можно по телефону 8 423 231-61-34 Советский участок ПП «Горводопровод».

Из-за плановых ремонтных работ 2 июня с 03:00 до 23:45 также отключат воду и по другим адресам:

Авраменко 2, 2-а, 2-б, 3, 5, 6, 8, 9, 9-а, 11, 13, 13-а, 15, 15-а, 16, 17, 17-а;

Бестужева 5, 6а, 8;

Верхнепортовая 9, 9-а, 11, 30, 32, 36, 38, 40, 40-а, 41, 41-в, 43, 44, 44-а, 45-а, 46, 47, 47-а, 49, 50-а, 51, 54, 56, 56-а, 58-а, 62-а, 62-б, 64, 68-в 64-а, 66, 68, 70, 72, 72/1, 72/2, 72/3, 76, 76-а, 76-б, 78, 78-а;

Импортноая;

Казанская 1, 2, 4, 4/6, 5, 5-а, 7, 9;

Керченская 7, 7-а, 9, 9-а, 11;

Крыгина 1, 3, 5, 5/7а, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 15а, 16, 17, 17-а, 19, 21, 23, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 36-а, 37-а, 40, 42, 42-а, 49, 51, 51-а, 51-б, 53, 53-а, 55, 57, 59, 68, 68-а, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 82-а, 84, 84-а, 86,86-в, 87, 88, 91, 91/93, 92, 94, 95, 96-в, 99, 99-а, 105, 105/1, 105/2, 111;

Лейтенанта Шмидта 1, 17, 17-а, 21, 29;

Леонова 1, 20, 20-а, 20-б, 20-в, 21, 21-а, 22, 22-а, 25, 26, 27, 31, 33, 43 ,54, 58, 62-д, 63, 64, 64-а, 66, 70, 79;

Лукоморье 1, 4, 14;

Морозова 2, 4, 5, 6, 7, 7-а, 7-б, 8, 9, 10, 11-б;

Паллады 7, 9, 11, 13;

Парусная 7, 12;

Перекопский переулок 3, 5, 7;

Пестеля 5;

Полевая 1, 3, 5, 6, 7, 8, 8-а, 9, 11, 14;

Пристанская;

Рейдовая 2;

Розничная 1, 5, 17, 19, 19/10, 21, 23, 27, 29, 41, 43;

Саратовская 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;

Самарская 3, 5, 8, 8-а, 8б, 8-в, 8-д, 10, 10-а, 10-в, 10-д, 18-б;

Севастопольская 18;

Симбирская 10, 11, 11-а, 12, 12/2, 13, 14, 17;

Сипягина 4, 6, 8, 8а, 8/10, 10, 10-а, 12, 14, 14-а, 15, 17, 18, 18-в, 19, 20, 20-а, 21, 22, 22-в, 26, 28, 30, 30-а, 31, 32, 33, 34;

Софьи Перовской 1,5-а, 9, 9-а;

Станюковича 1, 3, 10, 12, 13, 13-а, 14, 15, 16, 29-а, 31-а, 37, 39, 44, 46, 48, 48б, 49, 49-а, 52, 53, 54, 54-б, 54-г, 55, 56, 57, 57-а, 57/1, 57/2, 58, 60, 60-а, 60-б, 62, 64, 66, 77-а;

Стрельникова 3, 3-а, 3-б, 4, 4/6, 5, 5-а, 6-а, 7, 8, 9, 9-а, 10, 10-а, 10-б, 12, 14;

Токаревская кошка 1, 3, 4, 46;

Чернышевского;

Ялтинская 3-а, 5, 6, 6-а, 7, 8-а, 12, 14, 16-а, 18;

Ярославская 5, 9/1, 10, 11, 12, 12-а, 14, 18.

Плановые ремонтные работы будут проводиться и в четверг, однако затронут гораздо меньшее число абонентов. 3 июня с 09:00 до 18:00 воды не будет в следующих домах:

Дальзаводская - 1, 2, 4, 5, 13, 17, 21, 23, 25, 27, 27-а, 27-б, 27-в, 31;

Металлистов- 17;

Светланская 78 – 106.

Стоит отметить, что во Владивостоке уже начались масштабные гидравлические испытания, поэтому у многих абонентов также нет горячей воды.

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