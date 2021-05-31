«Ростелеком» определил победителей регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее» на Дальнем Востоке

«Ростелеком» подвел итоги регионального этапа юбилейного конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» на Дальнем Востоке. В этом году конкурсу исполнилось десять лет. Мероприятие прошло в формате онлайн пресс-конференции.

В 2021 году на конкурс поступило 112 работ от 64 дальневосточных журналистов. Больше всего работ подали корреспонденты из Республики Саха (Якутия), Приморского края и Амурской области. Самая востребованная номинация — «Интернет-СМИ», в нее уже четвертый год подряд заявляется больше всего материалов.

«Цифровые технологии не стоят на месте и вместе с ними меняется общество. Всестороннее освещение телекоммуникаций и технологических трендов помогает каждому из нас полнее использовать современные возможности во всех сферах жизни. И подтверждение этому — разносторонние материалы дальневосточных журналистов: от кибербезопасности, сотовой связи пятого поколения и роботизации и до технологий для реабилитации детей, биопротезирования и GPS-передатчиков для аистов. С каждым годом работы становятся все более глубокими и затрагивают все больше тем, связанных с применением инновационных решений. Уверен, что в следующем году мы увидим еще больше интересных и содержательных материалов», — отметил Андрей Карташов, вице-президент — директор МРФ «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».

Жюри дальневосточного этапа конкурса выбрало лучшие работы в четырех номинациях — «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ» и «Социальные медиа и блогеры». Также журналистам вручили специальные призы за освещение важных тем и событий.

«Сложно представить, что было бы, случись пандемия COVID-19 где-нибудь в середине нулевых годов. Люди тяжело переносили бы ситуацию, когда заперты в четырех стенах и нечего делать. И только развитие цифровых технологий позволило обойтись без особых психологических эксцессов, потому что люди могли находиться дома и общаться с помощью цифровых технологий со всем миром. Понятно, что на данный момент это оказалось для нас спасением. Но одновременно это и прорыв в будущее технологий, прорыв в будущую жизнь. И тот, кто в этом прорыве будет первым или хотя бы вторым, выиграет эту гонку и это глобальное соревнование. Поэтому конкурс очень нужный. Организаторы — молодцы, прекрасные участники. Сильные победители. Всех поздравляю. Желаю удачи», — прокомментировал заместитель полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов.

«Мне нравится, когда люди активно что-то делают, развиваются. Особенно в цифровых технологиях, так как мне близка эта сфера. Благодаря подобным активностям создается “мода” на увлечение IT-сферой, на обучение в ВУЗах на технических специальностях. Русские программисты и русские хакеры давно стали общемировой историей и составляющей социального капитала нашей страны. Конкурс «Вместе в цифровое будущее» — один из элементов социальной инфраструктуры, привлекающий внимание к новым технологиям», — сказал директор ООО «ДНС Групп» Дмитрий Алексеев.

Олег Клименко, экономический обозреватель ИА PrimaMedia, победитель дальневосточного регионального этапа конкурса в номинации «Интернет-СМИ»:

«С приходом пандемии было очень много пессимистических прогнозов, что телеком-отрасль не справится с новыми вызовами на фоне растущего трафика и сложной экономической ситуации. Практика показала, что отрасль не просто оказалась устойчивой к стресс-режимам, но и сумела шагнуть вперед, развивая новые продукты. Пример “Ростелекома” в таком сложном регионе, как Дальний Восток, показал, что даже без господдержки лидеры отрасли адекватно отвечают запросам рынка, и не прекращают инвестировать в будущее. Поэтому работы у журналистов, освещающих развитие телеком-сектора, будет предостаточно».

Печатная пресса:

• 1 место — Надежда Синякова, «Большой брат аистов: зачем эколог Антон Сасин следит за птицами по GPS-передатчикам и онлайн-камерам» (Благовещенск, ООО «Издательский дом «Амурская правда»);

• 2 место — Александр Филимоненко, «Ночные взломщики - Каждый час в ДФО фиксируют 18 кибератак» (Хабаровск, «Российская газета»);

• 3 место — Марина Семченко, «Умный "Ключ" для вашего дома» (Хабаровск, газета «Тихоокеанская звезда»).

Радио и телевидение:

• 1 место — Сергей Суханов, «Сахалинские ученые разработали уникальный беспилотный корабль» (Южно-Сахалинск, телекомпания «ОТВ-Сахалин»);

• 2 место — Никита Новиков, «ПРИВЕТ! НОВАЯ РУКА» (Петропавловск-Камчатский, ООО «Регион ТВ»);

• 3 место — Михаил Митрофанов, «"Пандемия- 2020". Как не оказаться жертвой кибер-мошенников» (Благовещенск, ООО «Ваше радио»).

Интернет-СМИ:

• 1 место — Олег Клименко, «Отрасль: Дальневосточный телеком выработал антитела к пандемии» (Владивосток, ИА PrimaMedia);

• 2 место — Мария Алексеева, «"Это поможет тысячам семей". Разработчики из Якутии создают игру для реабилитации детей с ДЦП» (Якутск, интернет-издание News.Ykt.Ru);

• 3 место — Антон Вальтон, «Скромное обаяние русского робота» (Владивосток, медиапроект ТАСС о Дальнем Востоке).

Социальные медиа и блогеры:

• 1 место — Юрий Золотарев, «Цифровая экономика России» (Хабаровск, YouTube-канал «Юрий Золотарёв. Город. Золотой. Взгляд»).

В Приморском крае специальным призом «За актуальность и важность темы в современном мире» была отмечена Александра Червяткина (Владивосток, ИА «Восток-Медиа»). Ее коллега по изданию Ольга Киктенко получила приз «За лучший материал о кибербезопасности на Дальнем Востоке».

Участники, занявшие первые места, поедут в Москву на федеральный этап конкурса, подведение итогов которого состоится в июне.

Стратегическим партнером конкурса выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнером — АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России), информационную поддержку оказывает группа «Интерфакс». Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.