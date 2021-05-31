БУК заменил проект закрытого во Владивостоке Консульства США

Фото: vk.com/buk_library

Молодежная библиотека БУК решила занять освободившуюся нишу с разговорными клубами английского языка. Раньше во Владивостоке одними из популярных, и при этом бесплатных, были встречи, организованные Консульством США и курируемые лично консулом по культуре и связям с общественностью. Участники клуба регулярно встречались, чтобы обсудить новую тему, а зачастую мероприятия посещали носители языка – привезенные дипломатической миссией музыканты и разные спикеры. После закрытия американского представительства в столице Приморья именно БУК решил запустить пробный проект, чтобы помочь заинтересованным в практике языка, а также разнообразить досуг для жителей города. «КП – Владивосток» выяснил подробности нового English Speaking Club.

Первая встреча состоялась в середине мая в библиотеке БУК (Светланская, 55). Целый час участники клуба обсуждали невероятные истории, фильмы, получившие Оскар, и многое другое. Разговор велся на английском языке, а за ходом беседы и ее поддержание отвечал преподаватель иностранного языка Константин Чистохин.

Идея с разговорным клубом сразу же получила поддержку, а информация об открытии – отклики.

– Разговорный клуб английского языка это весьма полезная вещь, потому что грамматику или словарный запас можно выучить и самому. А вот научиться разговаривать в живом диалоге – это сложнее. Несмотря на то, что сейчас в каждом смартфоне имеются переводчики, которые без труда смогут перевести несколько предложений, знание английского языка и умение свободно на нем общаться очень актуально. Я бы стала ходить в разговорный клуб английского языка. Особенно, если участие будет бесплатным. Еще было бы здорово, если бы в таких встречах участвовали носители языка, – поделилась мнением Татьяна.

– У нас уже есть опыт организации разговорных клубов для других языков, и идея сделать подобный клуб для английского появилась достаточно давно. Но, в сравнении с другими языками, английский язык более распространен, и гораздо больше мероприятий (в том числе и разговорных клубов) посвящено именно этому языку. Поэтому мы хотели придумать какой-нибудь более интересный формат, чтобы отличатся от остальных. Разговорный клуб английского языка в БУКе это первый шаг в сторону этого нового формата. Мы хотим собрать вокруг себя сообщество людей, которым интересен английский, так же как и нам, и в этом сообществе проводить тематические мероприятия, связанные с английским языком и культурой, – рассказал корреспонденту издания заведующий БУКа Василий Чуб.

Мероприятия проходят каждые две недели по средам в 19 часов, запись не требуется, а вход свободный. Посещать встречи клуба может любой желающий.