Любитель тараканов и червяков. Необычный зверек завоевал сердца приморцев

Пушистик стал главным объектом для фотосъемок. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сурикат по кличке Дым, прогуливающийся с хозяевами по центру Владивостока, не только приковал внимание горожан, но и СМИ. Первый же выход в свет сделал из пушистика звезду. Как сообщает РИА VladNews, очаровательного питомца, которому сейчас уже год, во Владивостоке привезли из Екатеринбурга. Кстати, у него есть товарищ – четырехмесячный сурикат Айс, его доставили из Уфы.

По словам Валерии и Константина – хозяев сурикатов, идея завести зверьков была спонтанной. Ребята смотрели по телевизору программу об экзотических домашних питомцах и тоже решили завести необычного друга. Нашли в интернете объявление и связались с продавцом.

Очаровательный домашний питомец вызвал интерес у горожан. Фото: РИА VladNews.

Владельцы маленьких шустриков отмечают, что их питомцы очень игривы, любят внимание и вообще крайне любознательные. Как отметила владелица, по своей преданности сурикаты напоминают собак, а по уходу котов, они также приучены к лотку. Вот только рацион довольно отличается. Зверьки обожают лакомиться тараканами, червяками, овощами, фруктами и мясом. Сладкое и жареное питомцам противопоказано.

Естественно, что появление диковинного пушистика в самом центре города вызвало ажиотаж. Люди с интересном рассматривали суриката, фотографировались и снимали видео.