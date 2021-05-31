Политологи рассказали, как в Приморье прошла процедура предварительного голосования

Фото: Ольга Костенко

Вчера в Приморском крае закончилась процедура предварительного голосования по определению кандидатур для дальнейшего выдвижения от партии «Единая Россия» на выборы депутатов Государственной Думы России и Законодательного Собрания Приморского края, которые состоятся в сентябре 2021 года. Напомним, в этом году первичные партийные выборы «Единой России» проходили по смешанной системе – начиная с 24 мая избиратели могли проголосовать в электронном формате, а в последний день голосования процедура прошла еще и в традиционной форме – на очных избирательных участках. Итоги еще не объявлены, но о том, как проходила процедура предварительного голосования, в эфире радио «Комсомольская правда – Владивосток» рассказали эксперт ассоциации Независимый общественный мониторинг, политолог Иван Гусев и политолог Сергей Клименко.

Голосование шло на протяжении недели, а в воскресенье можно было прийти на участки лично. По мнению Ивана Гусева, такой формат необходим, так как еще не у всех жителей края есть доступ у порталу «Госуслуги».

- Избирательные технологии развиваются, а это значит, что в некоем будущем мы получим возможность голосовать дистанционно, в том числе через портал «Госуслуги». Но при этом в последний день предварительного голосования я видел много представителей старшего поколения, которые, судя по всему, не пользуются современными средствами коммуникации. Именно поэтому предварительное голосование и получило такой формат, - говорит Иван Гусев.

Говоря об агитации и скандалах во время ее проведения, Сергей Клименко сказал, что кандидаты так или иначе получили от этого определенную выгоду.

- Многие из кандидатов использовали эти информационные поводы себе во благо. Как только человек попадает в информационную повестку, появляются люди, которые им начинают интересоваться. Человек становится узнаваемым, он может продолжить свою политическую карьеру, причем, не обязательно связывая ее с «Единой Россией», - отмечает политолог Сергей Клименко.

Говоря о новых трендах в избирательных процессах, эксперты сошлись во мнении, что в последнее время все большую роль играют технологии взаимодействия с социальными сетями. Такие традиционные формы работы, как технология «От двери к двери» отходит на второй план. Эти тренды нашли свое отражение и во время прошедшего предварительного голосования «Единой России» в этом году.