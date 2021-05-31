«Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение за ЕГЭ в школах Приморского края

«Ростелеком» оборудовал в школах Приморского края систему видеонаблюдения за проведением Единого государственного экзамена (ЕГЭ), очный этап которого начнется 31 мая. В аудиториях пунктов проведения экзаменов и региональном центре обработки информации (РЦОИ) размещены в общей сложности 1862 видеокамеры.

Специалисты «Ростелекома» установили систему видеонаблюдения в 903 аудиториях в 71 школе региона. Лидерами по количеству школ, оборудованных для проведения ЕГЭ, стали Владивосток, Уссурийск и Находка. Кроме того, 56 камер установлены в аудиториях и коридорах РЦОИ, где проводят прием и обработку экзаменационных материалов, а эксперты предметных комиссий проверяют работы. Для аккредитованных общественных наблюдателей и представителей органов власти онлайн-трансляция со всех камер будет доступна на портале www.smotriege.ru.

«Накопленный нами многолетний опыт по реализации этого масштабного проекта позволяет сделать процесс видеонаблюдения за экзаменами максимально эффективным и удобным для пользователей. Благодаря видеонаблюдению от "Ростелекома" удается разрешать спорные ситуации: подтвердить или опровергнуть наличие шпаргалок, установить правомерность действий организаторов в аудитории, устранить недочеты в подготовке помещений. Информация о каждом экзамене будет хранится на наших серверах три месяца и будет доступна к просмотру на портале для аналитики в течение всего этого периода», — отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

В каждой аудитории пункта проведения экзамена (ППЭ) и штабе руководителя ППЭ установлено не менее двух IP-камер. Они располагаются таким образом, что в их объектив попадают все участники ЕГЭ и номера их рабочих мест, а также находящиеся в аудитории организаторы экзамена, процесс печати и сканирования экзаменационных материалов, стол их раскладки и последующей упаковки.