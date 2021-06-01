Сильный ветер, местами дождь. В первый день лета погода в Приморье будет контрастной

Сильной жары сегодня не будет. Фото: Милана СОКОЛ

1 июня погоду в Приморском крае определяет поле пониженного атмосферного давления. Синоптики прогнозируют переменную облачность и местами небольшой дождь. По расчетам специалистов портала «Примпогода», будет дуть ветер южный умеренный, воздух прогреется от +7 до +24°C в зависимости от района.

Во Владивостоке в первый день лета облачно, преимущественно без осадков. В городе будет дуть ветер южный умеренный до сильного, со второй половины дня сильный. Температура воздуха составит +10...+12°C.

В Находке во вторник облачно, преимущественно без осадков. Ожидается ветер восточный, юго-восточный умеренный. Воздух прогреется +11...+13°C.

В Уссурийске сегодня облачно, преимущественно без осадков. При южном умеренном до сильного ветре столбики термометров поднимутся до +15...+17°C.

Температура воды в Амурском заливе + 14°C, в заливе Посьет +15°C, в бухте Находка +12°C.

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