Помочились, надругались и украли: во Владивостоке подростков застали за низким поступком

Все происходящее сняла камера. Фото: принтскрин видео.

Действия юношей, которые их явно не красят, попали в прицел камеры уличного наблюдения во Владивостоке. Как уверяют жители улицы Юмашева, молодежь знатно набедокурила на детской площадке.

История произошла ночью в районе дома №16 на улице Юмашева. Выйдя с утра жители обнаружили, что главное место для игр детей во дворе не в лучшем виде. По словам горожан, что-то было разломано, что-то раскидано, а детская игрушка – лошадка для катания, попросту исчезла. Прояснить ситуацию помогла запись с камеры наблюдения.

Поздним вечером свои недетские игры во дворе устроили подростки. Один из парней не придумал ничего умнее, как помочиться прямо на детской площадке. После чего спокойно забрал чужую игрушку и удалился.

Жители города высказываются в сети по поводу воспитания нынешней молодежи.

«Это то поколение, которое выросло без детских площадок. Бедные дикие детеныши», «Вот как родители заплатят за ущерб – будут воспитывать», «Найти и пусть работают дворниками на Юмашева, вместе с папой/мамой, 30 суток не меньше», – негодуют горожане.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14