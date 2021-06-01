«Как в фильме ужасов, кишат»: увиденное на улице Владивостока испугало горожанку

Горожанка поделилась своей историей в сети. Фото: Влад КОМЯКОВ

Переполненные мусорные контейнеры и антисанитария стали лучшей средой для размножения грызунов во Владивостоке. Жительница Ленинского района города, кажется, и сама пожалела, что решила выйти в вечернее время в магазин. Горожанка остолбенела, заметив полчища крыс, снующих у мусорных баков.

Своей историей, а точнее, криком души, местная жительница поделилась в популярном приморском паблике.

– Куда звонить? Кому писать? Улицу Адмирала Юмашева атакуют крысы . В 23:00 вышла в магазин на Юмашева, 24г и услышала странный звук, как в фильме ужасов. Повернулась в сторону мусорных контейнеров и ужаснулась, там крысы просто кишат, больше сотни. Я прошла за дом №22, там такая же история. Всю жизнь живу в этом районе, но такое видела только в кино, – заявила горожанка.

Как оказалось, подобная проблема – не редкость. В комментариях жители города рассказали о нашествии крыс и у них во дворах. По словам приморцев, грызуны атакуют Крыгина, Котельникова, проспект Красного Знамени, Надебаидзе, Лесной квартал и ряд других адресов. Словом, проблема принимает довольно угрожающий масштаб. Напомним, крысы являются переносчиками опасных заболеваний, поэтому увеличение популяции ничем хорошим не светит.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14