Убрать, нельзя оставить: 13 тысяч тонн веток вывезли с улиц Владивостока с начала года

Рабочие уже и перестали считать, сколько тонн порубочных остатков распилила и вывезла каждая бригада. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

В столице Приморского края продолжается работа по уборке веток, упавших в ноябре прошлого года во время разрушительного ледяного дождя. И если вблизи многоквартирных домов эта работа - ответственность управляющих компаний, то обязанность наведение порядка в скверах, парках и других общественных пространствах лежит на плечах городской дорожной службы.

Первоначально упор был на территории рядом с детскими садами, школами, больницами, в парках и скверах. Сейчас углубляются дальше. Во многом помогают сориентироваться и сообщения от жителей.

«Сбор информации происходит по телефону, помимо прочего работает Единая диспетчерская служба, которая также принимает заявки. Собираем и свод сообщений из средств массовой информации и социальных сетей. Заявки распределяются по районам города, сведения направляются в подведомственное учреждение и уже к объекту подъезжает специализированный автомобиль, куда рабочие собирают ветки. Собранные порубочные остатки вывозят на место временного складирования», – сообщил заместитель начальника управления дорог и благоустройства Игорь Скубко.

Большой фронт работ – на кладбищах, за которые несет ответственность муниципалитет. Особенно пришлось попотеть перед родительским днем, но и сейчас работа продолжается. Например, специалисты сейчас пилят поврежденные деревья на Центральном кладбище.

«Сегодня занимаемся пиловкой, а завтра привезем машину, шредер. Будем всё измельчать и уничтожать уже полностью», - говорит мастер строительно-монтажных работ Григорий Фролов.

Помощь в уборке веток в городе оказывают и волонтеры, и привлекаемые подрядные организации. На прошлой неделе мэрия объявила дополнительные аукционы на распилку и вывоз поврежденных во время стихии веток и деревьев с территорий кладбищ «Морское» и «Лесное».