Компания АО «Восточный Порт» ярко и масштабно отметила День защиты детей

Ежегодное спортивно-развлекательное мероприятие, посвящённое Дню защиты детей, собрало сотни работников «Восточного Порта» и членов их семей на живописном побережье бухты Шепалова. Организаторы постарались сделать незабываемым праздник для всех его участников, от мала до велика.

Программу мероприятий открыли уже ставшие традиционными для сотрудников Порта соревнования по граунд-гольфу. Игрокам 11-ти команд предстояло с наименьшим количеством ударов пройти по полю, забивая мяч в импровизированные лунки – хоул-посты. По итогам турнира первое место заняла команда «Шторм» – сборная Специализированного угольного комплекса. На втором месте «Огонёк» – представители Службы пожарной охраны. На третьем – «Чемпионы» – команда Главной диспетчерской «Восточного Порта».

Спортивную часть праздничной программы продолжили весёлые старты, состязания по игре «Лазертаг», мероприятие «Вместе весело шагать на ГТО», а также показательное выступление юношей и девушек из команды «Восточник» по тхэквондо. Жизнерадостные детские возгласы и заливистый смех ни на минуту не смолкали над морским побережьем – самым юным участникам и их родителям не давали скучать аниматоры, игры «Гигантская Дженга», «Мега Твистер», «Надувные сумоисты», городки, крокет, мастер-класс по художественной росписи сцены и шоу мыльных пузырей. Для всех желающих работали шаржисты и специалисты по аквагриму. Яркой кульминацией праздника стал парад детских самокатов. Восторженные отклики участников мероприятия в аккаунтах «Восточного Порта» в этот день стали ярким примером благодарности портовиков родному предприятию за отличный подарок детям и незабываемый отдых на природе.

Стоит отметить, что дети работников «Восточного Порта» регулярно принимают участие в праздничных и спортивных мероприятиях. Единственным исключением стал 2020-й год, когда из-за пандемии предприятие было вынуждено отменить часть корпоративных праздников, в том числе и в честь Дня защиты детей. Тем не менее, компания АО «Восточный Порт» нашла способ поздравить мальчишек и девчонок, подарив детям своих работников 1500 наборов сладостей. Кроме того, «Восточный Порт» ежегодно компенсирует своим работникам 85% от стоимости путёвки в собственный детский оздоровительный лагерь «Шепалово». С этого года возврат денежных средств, внесённых за летний отдых детей в «Шепалово», станет доступен и для представителей сторонних организаций. Одним из первых в Приморье лагерь портовиков стал участником государственной программы, предусматривающей возврат до 50% стоимости путёвки.

– Важнейшая составляющая работы АО «Восточный Порт» – социальная ответственность и поддержка детства, – подчеркивает управляющий директор предприятия Вадим Байбак. – Уже почти полвека руководство Порта следует проверенному правилу: ответственные, партнерские отношения с работниками и их семьями – значимый фактор для долгосрочного устойчивого развития компании. Два года назад социальная политика предприятия вышла на качественно новый уровень – был создан Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». В настоящее время на территории Врангеля и НГО Фондом реализуются 12 программ социального развития. Задача одной из программ – «Дети» – обеспечить каждому маленькому жителю посёлка комфортное и безопасное детство, а его семье – спокойствие за малыша.