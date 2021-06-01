Маргиналами займется охрана. И.о. мэра Владивостока приказал разобраться с умными остановками

Вневедомственная охрана будет следить за порядком на остановочных пунктах. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Умные остановки во Владивостоке в скором времени начнут функционировать на полную мощность. Их установили еще в прошлом году, и исполняющий обязанности главы города Константин Шестаков приказал разработать график подключения павильонов к электричеству и интернету уже на этой неделе. Как отмечает мэрия, все работы должны быть выполнены в кратчайшие сроки. Кроме того, затронут вопрос охраны остановок от асоциальных лиц и вандалов: объекты могут передать вневедомственной охране, сообщает «КП – Владивосток».

Жители Владивостока неоднократно выражали недовольство тем, что в остановочных павильонах засиживаются любители спиртных напитков и ночуют люмпены. Вандалы продолжают портить городское имущество и разбивать стекла, ломать двери и разрисовывать поверхности. Вдобавок к этому, большая часть из 30 установленных в 2020 году объектов до сих пор не оснащены благами цивилизации: нет света, интернета, не работают информационные табло с расписанием движения общественного транспорта.

И.о. главы Владивостока поручил специалистам представить план подключения всех остановок. График должен быть представлен в первую неделю июня, а работы выполнены быстро, чтобы жители и гости приморской столицы могли ожидать транспорт в комфортных условиях.

Умные остановки во Владивостоке приведут в порядок. Фото: Милана СОКОЛ

Как отметил заместитель главы города – руководитель городского управления дорог и благоустройства Николай Зайцев, контракт заключен, а подрядчик уже начал подключать первые остановки к сетям. Это павильоны на остановках «Третья Рабочая» и «Маяк». В ближайшие дни подключат к сетям и остановку на «Нейбута».

Первые теплые павильоны появились во Владивостоке в прошлом году. Установлены они были по 30 адресам. Сразу же были подключены к сетям лишь три из них: на остановках «Детская поликлиника» (микрорайон Снеговая Падь), «Луговая» и «Гоголя». На всех других остановках работы по подключению в прошлом году не были выполнены. Сейчас перед мэрией и подрядчиками стоит задача максимально быстро завершить процесс благоустройства.

Также существует важная проблема в виде вандалов, которые ломают остановки, и маргинальных элементов, распивающих в них алкоголь и ночующих там. По поручению градоначальника, этим вопросом займется вневедомственная охрана.

На прошедшем совещании помимо «теплых» и «умных» остановок обсудили вопросы старых стеклянных павильонов в различных районах города. Часть из них будет заменена, другая – отремонтирована. Остановки в крайне неудовлетворительном состоянии будут демонтированы, а на их месте появятся новые. Эти работы планируются как в текущем, так и в следующем году.

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