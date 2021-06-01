В Приморье бывший сотрудник колонии пойдет под суд за взяточничество

Работник колонии может сам оказаться за решеткой. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Приморье бывшего сотрудника исправительной колонии ждет наказание за взятку. Обвинительное заключение утверждено и направлено в суд, сообщает «КП – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

С июня по октябрь 2020 года сотрудник ГУФСИН России по Приморскому краю предложил осужденному помочь с передачей на территорию колонии запрещенных личных предметов. При этом за свои услуги мужчина получил вознаграждение – 17 тысяч рублей.

Теперь бывшему сотруднику режимного учреждения грозит штраф от 500 тысяч до двух миллионов рублей. В худшем случае экс-работник колонии может сам отправиться за решетку на срок от трех до восьми лет. Прокуратура Чугуевского района уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила его в суд.

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