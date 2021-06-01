Приморские энергетики напомнили школьникам правила электробезопасности перед летними каникулами

С начала года энергетики Приморских электрических сетей (филиала АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) провели 53 занятия по электробезопасности в населенных пунктах Приморья. В занятиях приняли участие более 1600 школьников. Целью проведения таких мероприятий является профилактика электротравматизма среди детей и подростков.

Специалисты компании провели уроки во Владивостоке, Уссурийске, Находке, Партизанске, Артеме, Славянке, Дальнегорске, Арсеньеве, Чугуевке, в селах Лесозаводского городского округа, Ольгинского, Анучинского и других районов. На занятиях специалисты Приморских электрических сетей рассказывают детям о правилах электробезопасности, знакомят с существующими предупреждающими знаками, которые размещаются на энергообъектах, объясняют почему нельзя проникать на территорию энергообъектов, забираться на опору ЛЭП, подходить к оборванному проводу.

Начальник Арсеньевского района электрических сетей Василий Миронов и главный инженер района Денис Огородниченко провели экскурсию для 13 студентов 1 курса КГБПУ «Приморский индустриальный колледж». Экскурсия была проведена не только в рамках работы по профилактике электротравматизма на объектах энергетики, но и для знакомства студентов с профессией и привлечения молодых специалистов на работу.

Энергетики напоминают, лето – самое травмоопасное время для школьников. Электротравматизм по своим последствиям наиболее серьёзен и чаще других травм приводит к смертельным случаям и тяжелым травмам. Причинами детского электротравматизма является недостаточная осведомлённость школьников об опасности действия электрического тока и несоблюдение элементарных требований электробезопасности. Также в период каникул большинство учеников оказываются днем без присмотра родителей и учителей. Во избежание несчастных случаев, школьников необходимо научить, как уберечь себя от опасности.

Школьники должны помнить, что играть рядом с энергоустановками запрещено, нельзя влезать на опоры линий электропередачи, запускать змеев под ЛЭП, ловить рыбу рядом с энергобъектами, проникать внутрь трансформаторных подстанций. Смертельно опасно фотографироваться или делать селфи вблизи энергообъектов. Необходимо показать детям знаки электробезопасности, которые размещаются на энергообъектах и объяснить их значение. "Осторожно! Электрическое напряжение!" — желтый треугольник с молнией, таблички "Не влезай! Убьет", "Стой! Напряжение" и другие — эти знаки должны предупредить детей о недопустимости проникновения на такие объекты.

Уважаемые взрослые! Объясните ребенку, для чего эти запреты необходимы и как они помогут уберечь себя от опасности, а может быть даже спасти чью-то жизнь.

Работа по предотвращению детского травматизма на электросетевых объектах будет вестись в течение всего года. Разъяснительные мероприятия будут проходить в общеобразовательных учреждениях и летних оздоровительных лагерях.