Город заиграет яркими красками. Во Владивосток подрядчик администрации высадит почти 45 тысяч цветов

Город украсят цветами. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Во Владивостоке продолжается масштабное озеленение. Помимо многолетних деревьев и кустарников в городе высаживают и однолетние – цветы. Помимо муниципального учреждения «Дороги Владивостока» красоту в городе будет создавать подрядная организация. Администрация уже заключила контракт на высадку больше 44 500 цветов. Планируется создать 16 клумб в разных районах города.

Работу по благоустройству уже начались. Стоит отметить, что специалисты высадят разные сорта цветов.

– Подрядная организация «Эделис» сейчас готовит клумбы и приступила к высадке цветов. В разных уголках города они высадят сальвии, цинерарии, колеусы, петунии, тагетисы, бегонии и агератумы, – прокомментировала Юлия Фатеева, главный специалист управления дорог и благоустройства.

Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, цветники благоустроят по следующим адресам:

- на пересечении проспекта Красного Знамени и Толстого (перекресток с круговым движением);

- на пересечении проспекта Красного Знамени, Народного проспекта и Аллилуева (перекресток с круговым движением);

- на пересечении Снеговой и Военного Шоссе (перекресток с круговым движением);

- на пересечении Вострецова, Ильичева и Печорской;

- на пресечении Южно-Уральской и Волховской;

- на пересечении проспекта 100-летия Владивостока и Печорской (в районе проспекта 100-летия Владивостока, 28д);

- на пересечении Шилкинской и Всеволода Сибирцева (перекресток с круговым движением);

- на перекрестке на Фадеева, в районе дома № 12;

- в районе Нейбута, 51;

- на разворотном кольце на Спортивной;

- на транспортном кольце Терешковая – Харьковская;

- на разворотном кольце на Запорожской;

- на трамвайном кольце (Сахалинская);

- на автобусном кольце на Сахалинской (в районе остановки «Тихая»);

- на Калинина, в районе остановки «Чайка»;

- в районе остановки общественного транспорта «Колледж ВГУЭС».

Всего в этом году стараниями мэрии и подрядчика планируется высадить больше 340 тысяч цветов.

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