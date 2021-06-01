Почетный консул Испании появился на Дальнем Востоке

Почетный консул Испании в ДФО приступил к своим обязанностям Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На Дальнем Востоке России начал работу почетный консул Королевства Испания, сообщает «КП – Владивосток» со ссылкой на страницу представительства МИД России во Владивостоке в социальной сети Facebook.

Почетный консул Испании Нейра Салазар Роджерс отвечает за все регионы Дальневосточного федерального округа: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.

У испанского консула нет резиденции в ДФО, однако консульский отдел может появиться позже.

– Возможно, в будущем. Посмотрим, – заявил господин Роджерс в общении с журналистом «КП – Владивосток».

Почетный консул курирует вопросы въезда в Испанию, оказывает содействие двусторонним экономическим связям, организации культурных мероприятий.