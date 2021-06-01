Юные жители Владивостока встретили лето спортивными играми на свежем воздухе

В День защиты детей, 1 июня, во Владивостоке на празднике «Здравствуй, лето» собрались семьи Фрунзенского района, а также ребята из пришкольных лагерей, чтобы поиграть в полезные игры на свежем воздухе и выиграть призы.

Старт празднику на территории городского центра детского творчества дала спортивная зарядка, а затем участники перешли на станцию «Лето в радость», где члены ПРОО «Твой ЗОЖ» провели командную игру-квест - за победу в ней боролись пять команд из пришкольных оздоровительных лагерей.

Самые активные участники игры получили в награду за усердие комплекты детских палок для скандинавской ходьбы, книги о здоровом образе жизни и тематические раскраски. Мастер-класс по скандинавской ходьбе, пальчиковую гимнастику, веселую зарядку, мини-концерт помогли провести сотрудники и воспитанники детского садика «Львёнок» под руководством директора Ольги Крамар. А детская вокальная студия «Акварель» исполнила песню, созданную специально для праздника Дня защиты детей «Мы Россияне!».

«Играя с детьми на станции под названием «Здоровью - зеленый свет», я напомнила им о безопасности на воде, в лесу, на городских улицах, о пользе утренней зарядки и спорта в период каникул. Дети должны быть летом активными, но родителям я горячо рекомендую говорить с детьми, знать, где они находятся в течение дня и с кем, понимать их интересы и вместе проводить активные спортивные выходные», - прокомментировала свое участие в празднике руководитель общественной организации «Твой ЗОЖ», член Партии «ЕР» и мама троих детей Жанна Ивашкина.

На территории городского центра детского творчества Владивостока «Единая Россия» создала несколько станций, на которых сотрудники ГИБДД, активисты ЗОЖ, рассказывали о правилах дорожного движения, обучали маленьких велосипедистов и пешеходов. Активисты партпроекта «Безопасные дороги» считают важным подготовить ребят к летнему периоду – в это время дети проводят больше времени на улице, а потому профилактика дорожно-транспортных происшествий среди несовершеннолетних выходит на первое место.

Отметим, что занятия по безопасности дорожного движения в пришкольных оздоровительных лагерях запланированы на весь июнь. Ближайшее из мероприятий в рамках проекта состоится 7 июня во владивостокском лицее №41. Профилактика травматизма среди несовершеннолетних пройдет в форме конкурсов, викторин и подвижных игр, демонстрации фильмов, мультфильмов и видеороликов по ПДД.

Как рассказал председатель общественного совета «Безопасных дорог» Александр Бондяев, к вопросу обеспечения безопасности горожан - в том числе, и детей летом - подошли комплексно. Для того, чтобы сделать детей полноценными участниками дорожного движения, активисты партпроекта запустили акцию «Школа-дом», в рамках которой проверили все опасные участки дорог и научили детей переходить улицу в самом защищенном знаками, разметкой и светофорами месте.

«В мае партпроект совместно с сотрудниками ГИБДД выявил опасные участки дорог и теперь совместно с местной властью и сотрудниками правоохранительных органов приводим их в порядок, работаем над развитием необходимой инфраструктуры - тротуаров, ограждений, разметки, освещении и переходах. Для сегодняшнего праздника выбрали активные и познавательные игры и подключили сотрудников ГИБДД для весомости общения с детьми и родителями», - прокомментировал Александр Бондяев.