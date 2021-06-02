«Если есть хоть капля совести»: как женщина-астматик лишилась всех лекарств во Владивостоке

Все лекарства находились в сумке. Фото: Мария ЛЕНЦ

Тревожное сообщение появилось на просторах интернета накануне. Выяснилось, что совсем в непростой ситуации оказалась женщина-астматик. О том, что с ней случилось рассказала в социальных сетях ее знакомая, попросив не только о том, чтобы злодей вышел из тени, но и о помощи неравнодушных горожан.

- Сегодня, 1 июня, рано утром обокрали женщину. На набережной, возле ресторана «Пятый океан». Украли телефон и сумку со всеми документами и картами. Женщина астматик и диабетик. Все лекарства были в сумке. Верните хотя бы документы и лекарства. Она жительница Хабаровска, сейчас даже паспорт и кары не быстро восстановят. Если есть хоть капля совести, подкиньте сумку в «Пятый океан», ей передадут, - написала автор поста.

Приморцы крайне негативно отреагировали на проступок неизвестного. Они также надеются на то, что оступившийся мужчина найдет в себе силы признать ошибку и вернуть украденное.

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