Ничего святого. В Приморье поймали грабителя, который напал на 95-летнюю пенсионерку

Злодея уже заключили под стражу. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Сотрудники уголовного розыска задержали жителя Приморья, который подозревается в серии преступлений. Началось все с заявления 73-летней женщины из поселка Зарубино. Она рассказала о том, что в подъезде многоквартирного дома, в котором она живет, на нее напал неизвестный мужчина. В итоге пенсионерка лишилась наличных денег. На этом злоумышленник не остановился. В этот же день в полицию обратилась другая пожилая дама. 95-летняя дальневосточница пожаловалась на то, что грабитель силой отобрал у нее 2 тысячи рублей. Оперативники поняли, что речь об одном и том же злодее. Уж больше почерк идентичен.

- В ходе оперативно - розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 42-летний местный житель. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Потерпевшие узнали в нем своего обидчика, - рассказала Ирина Сырова, руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю.

Примечательно, что подозреваемый уже признал свою вину и раскаялся в содеянном. Более того, мужчина пошел на сделку со следствием и рассказал о том, что ранее украл ювелирное изделие у своих знакомых.

- Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 и 2 статьи 161 Уголовного Кодекса РФ (грабеж). За серию открытых хищений чужого имущества, совершенных с применением насилия, фигуранту могут назначить до 7 лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается. Приморца уже заключили под стражу

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