Следователи Приморья опубликовали необычное поздравление к Международному дню детей

Поздравление было снято на беспилотник. Фото: Евгения ГУСЕВА

Первого июня ежегодно с 1949 года отмечается Международный день защиты детей. Это день в первую очередь напоминает о том, что детей нужно оберегать от насилия и соблюдать их права на жизнь. Следственный комитет уделяет особое внимание этой категории граждан. Их девиз – чужих детей не бывает, ему они и следуют. В этом году, чтобы поздравить детей с их праздником, СК регионов объединились, чтобы провести необычную акцию. Ведомства устроили флешмоб и опубликовали уже готовое видео их стараний в сети. В мероприятии также приняли участие кадеты, юнармейцы, студенты, учащихся подшефных школ и вожатые детского центра «Океан». Съемку проводили при помощи беспилотника.

- Участие в флешмобе приняли сотрудники следственных управлений по Иркутской, Калужской и Московской областям, Республикам Калмыкия, Тыва и Кабардино-Балкарской Республике, Приморскому краю и городу Москве, Московского межрегионального и Восточно-Сибирского следственных управлений на транспорте,- рассказали в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

В ведомстве также отмечают, что офицеры часто помогают в ремонте больниц, детских садов, домов ребенка и оказывают внимание ребятам из малообеспеченных семей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14