Современный скейт-парк появится во Владивостоке взамен устаревшего

Уже этим летом скейтбордисты смогут кататься в новом парке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владивостоке началась реконструкция скейт-парка, расположенного на Океанском проспекте, 43. Специалисты решили полностью заменить оборудование, установленное здесь еще в 2012 году. Из устаревшей площадки планируется сделать современную зону, в которой можно будет не просто кататься, но и проводить профессиональные соревнования.

Скейт-парк на территории городского Дворца детского творчества ждут большие перемены. Все работы по реконструкции по плану должны быть завершены до середины июня.

– Экстремальные виды спорта с каждым годом набирают все большую популярность во всем мире. С недавних пор скейтбординг был включен в программу летних Олимпийских игр. Любителей этого спорта много и во Владивостоке, особенно среди подрастающего поколения. Поэтому обновление скейт-парка станет для них мотивацией развиваться в этом направлении, –отметил заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин.

Стоит отметить, что проект нового парка разрабатывался совместно со скейтбордистами, поэтому учтены все их пожелания и запросы. По словам председателя правления федерации скейтбординга Приморья Вероники Марновой, для катания оборудуют специальные элементы – большую «стрит-плазу», «пирамиду», две «разгонки» и «зону для флэта». Все фигуры сделают из влагостойкой ламинированной фанеры с анти-скользящим покрытием.

– Новая «стрит-плаза» будет соответствовать стандартам для дисциплины «Скейтбординг-улица», что позволит проводить в парке соревнования. В сентябре мы планируем организовать здесь чемпионат Приморского края по скейтбордингу, – отметила Вероника Марнова.

Различные формы установят на площадке. Фото: vlc.ru

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