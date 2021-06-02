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Общество2 июня 2021 8:26

Во Владивостоке из-за ликвидации крупной управляйки решают судьбу жителей Фрунзенского района

Нерадивую компанию, бросившую около 200 домов, лишают лицензии
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
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Для 200 домов предстоит найти новые управляющие компании.

Для 200 домов предстоит найти новые управляющие компании.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за ликвидации УК Фрунзенского района, которую лишают лицензии, брошенными оказались жители около 200 домов. Специалисты администрации Владивостока в кратчайшие сроки пытаются решить возникшие с обслуживанием людей вопросы.

– Ситуация, при которой в этих домах массово остановились бы лифты или перестали работать аварийные службы, недопустима. Поэтому в данный момент мы готовим материалы для организации назначения временных компаний для обслуживания этих домов, – отметил начальник управления содержания жилищного фонда Григорий Пейхвассер.

В мэрии города уже состоялось совещание с участием руководителя Государственной жилищной инспекции и представителей организаций, обслуживающими жилищное хозяйство Фрунзенского района. Во время рабочей встречи удалось достигнуть договоренности, чтобы все лифты в домах продолжили работать в полном режиме.

Жители Фрунзенского района также проводят общедомовые собрания, чтобы выбрать новую управляющую компанию. Стоит отметить, что, если сами собственники квартир не смогут прийти к общему решению, то в соответствии с жилищным законодательством будет объявлен конкурс для заключения контракта с УК.

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