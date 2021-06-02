47 дворов Владивостока благоустроят в этом году

Программа по ремонту дворов – это отличная возможность привести в порядок свою придомовую территорию. Фото: vlc.ru

В администрации Владивостока рассказали о реализации программы по ремонту дворов. По словам Тараса Фищука, заместителя главы городской администрации, в этом году новый вид получат 47 дворов. По 34 городским адресам заасфальтируют придомовые дороги, в девяти дворах установят детские площадки, еще в четырех – спортивные. Ремонт уже стартовал по 31 адресу.

- Программа по ремонту дворов, созданная по решению губернатора Приморья, – это отличная возможность привести в порядок свою придомовую территорию. За четыре года ее реализации во Владивостоке удалось отремонтировать шестую часть всех дворов. Это внушает надежду, что через несколько лет жители каждого дома получат комфортный двор, - рассказал Тарас Фищук.

Стоит отметить, что уже завершен ремонт на Шилкинской, 13. Как рассказал председатель ТСЖ Александр Осипов, рабочие с асфальтированием вокруг дома справились за месяц. За это время они уложили новое покрытие на всю придомовую часть вокруг дома, установили новые бордюрные камни, расширили тротуар, установили лежачих полицейских, а также выровняли грунт, чтобы за домом не скапливалась вода.

Работы на Днепровской, 26 начались в начале мая. На месте пустыря с травой начали строить детскую площадку. На данный момент все подготовительные работы сделаны, установлен бордюр, сделана тротуарная дорожка.

Жителям проспекта 100-летия Владивостока, 159б было трудно добраться до своего подъезда во время ливней - приходилось преодолевать огромные лужи прямо перед входом. Об асфальте даже не заходила речь. Ямы в 30 см жильцы засыпали своими силами. Но сегодня здесь лежит уже свежий асфальт. Подрядчик на 95% выполнил ремонт внутридворовой дороги.

- В администрации Владивостока дали добро на ремонт. Приехали рабочие, сняли грунт и начали класть долгожданное покрытие. Сперва сделали быстро, но нехорошо — асфальт оказался выше дверного порога. Из-за риска схода воды в парадную и подвал пришлось исправлять, — рассказал старший по дому Павел Загний.