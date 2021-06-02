Ты помнишь, как все начиналось? Фильм о зарождении российского дрифта снимет во Владивостоке актер из "Игры престолов"

Историю дрифта в нашей стране расскажет в своей программе Юрий Колокольников. Фото: Милана СОКОЛ

Историю владивостокского дрифта, который положил начало дрифту российскому, а также о судьбе легендарного дрифтера Дмитрия Семенюка, расскажет в программе об уникальных людях нашей страны на канале History актер, сыгравший в культовом сериале "Игра престолов". Съемочная группа передачи и ее ведущий Юрий Колокольников, российский актер, покоривший Голливуд, уже во Владивостоке.

Актер Юрий Колокольников - ведущий российской версии "Истории о нас" с 2018 года. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Серию для нового сезона передачи "Истории о нас", первого проекта американской телекомпании в нашей стране, снимут в приморской столице. Юрий Колокольников, известный по таким картинам как "Игра престолов" (4 сезон, 2014), "Кука", "Довод" и нашумевшему российскому сериалу "Метод", пообщается с Дмитрием Семенюком, одним из пионеров и популяризаторов управляемых заносов в России, организатором международных соревнований по дрифту, в том числе грядущего RDS Asia, второй этап которого состоится уже 5 июня.

- Почему канал снимает фильм именно про меня - не знаю, это их решение. Я даже представить не могу, как они обо мне узнали, - напрасно скромничает Дмитрий в разговоре с нашими коллегами, ведь сам дрифт покорил Россию через Владивосток.

Дмитрий Семенюк и японский дрифтер Тецуя Хибино на RDS GP 1 - 2019. Фото: Милана СОКОЛ

- Если они освещают именно историю дрифта в нашей стране, то все логично - мы здесь и начинали дрифтить первыми в России. А из тех, кто начинал, остались только я и, наверное, гонщик Костя Авшаров. Это, безусловно, очень приятно - стать частью такого проекта.

Пока дата выхода серии с участием приморца неизвестна. Однако в предвкушении фильма можно сходить на второй этап RDS Asia - острые ощущения, запах нагретой резины и рев моторов как нельзя лучше скрасят ожидание.