«Почти как у Элджея»: хозяин разрисованной машины припарковался в центре Владивостока и пожалел об этом

Пост с фото сейчас бурно обсуждают в сети. Фото: instagram/dps_vl

Любопытное сообщение появилось на просторах социальных сетей. Пост сопровождался яркими снимками последствий случившегося в центре Владивостока. Как выяснилось, в непростой ситуации оказался хозяин довольно известной в городе разрисованной машины. Он припарковал авто во дворе дома по адресу Светланская, 123. Но спустя некоторое время сильно пожалел об этом. Потому что узнать автомобиль было практически невозможно.

- Неизвестное лицо разбила мою машину. Прошу, если есть свидетели, либо какие-нибудь записи регистраторов, свяжитесь со мной по телефону +7964 435 56 27, - написал автор поста.

Снимки вызвали бурную реакцию в сети. «Почти как у Элджея», «сочувствую, часто видел эту машину», «найти и наказать» - писали приморцы комментариях. Были среди активистов и те, кто посчитал уместным пошутить на счет стоимости машины и ее статуса. Но, к счастью, таких «умников» было немного.

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