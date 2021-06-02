Строители начали установку опор для моста через реку Арзамазовку в Приморье

Всего в крае устанавливают 14 мостов. Фото: Приморская строительная компания

В Ольгинском районе строители начали устанавливать железобетонные опоры для моста через реку Арзамазовку. Возвести переправу планируют до декабря 2022 года. Власти отмечают, что на данный момент движение на участке автодороги Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово проходит по старому мосту.

- В одной опоре – три столба. Диаметр столба составляет в подземной части – 1,5 метра. Глубина скважин достигает 20 метров. Объем работ большой, но справляемся, стройка идет в графике. На объекте задействовано 25 рабочих, 15 единиц строительной техники», – рассказал главный инженер ООО «Приморская строительная компания» Станислав Карпенко, - Завершить строительство планируется до декабря 2022 года.

Как отмечают в пресс-службе правительства Приморского края, параллельно с установкой опор специалисты монтируют ригели, на которые, собственно, и будут опираться сами металлический балки. В министерстве транспорта и дорожного хозяйства обращают внимание на то, что всего крае строятся 14 мостов, половина из которых будет сдана уже в этом году.

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