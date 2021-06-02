На Жигура стянута техника. Во Владивостоке в кратчайшие сроки должны устранить многолетнюю проблему

Подрядчик рассказал, почему задействовано столько техники. Фото: Инесса Кныш/Администрация Владивостока.

Во Владивостоке специалисты намерены разобраться с многочисленными жалобами жильцов улицы Жигура и привести в порядок систему ливневой канализации, а также теплотрассы. Дело в том, что горожане вот уже несколько лет жалуются на протечки и скопление воды на придомовых территориях. Найти причину проблем местных жителей и главное – устранить ее, предстоит в ближайшее время.

Наибольшее количество обращений поступает от собственников жилья в дома №32, 34 и 46 на Жигура. Заместители главы администрации Тарас Фищук и Николай Зайцев специально выехали на место и провели совещание совместно со специалистами управления дорог и благоустройства, управления по вопросам топливно-энергетического комплекса мэрии, а также энергетиками филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».

Мэрия города в этом году дождалась масштабной ремонтной кампании, чтобы параллельно с заменой теплотрасс, обследовать ливневую канализацию. Брошенный в «ливневку» краситель показал, что водосбор проходит некорректно.

– Специалисты администрации Владивостока совместно с АО «ДГК» сейчас синхронизируют свои дальнейшие действия. Повреждения ливневой канализации будут искать и устранять. Все это сделают в кратчайшие сроки, чтобы плановый ремонт теплотрассы не затянулся и закончился в соответствии с заявленными сроками, – прокомментировал Тарас Фищук.

Стоит отметить, что возникают у местных жителей вопросы и по самому ремонту, а точнее – по количеству техники и работников, задействованных в работе. Как объяснил представитель ООО «НТС ГРУПП», выполняющий ремонт теплотрассы по заказу АО «ДГК», ежедневно на объекте работают два экскаватора, пять самосвалов, автокран, тягач, а также около десятка строителей и инженер. Вся подготовительная работа завязана на трех слесарях-монтажниках и двух электросварщиках. По контакту ремонт планируется закончить 14 июля. Важно отметить, что к этому времени специалисты также должны облагородить территорию.

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