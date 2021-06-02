Электронная очередь для большегрузов через российско-китайскую границу в Приморье отменена

Электронные очереди прожили 1 год. Фото: Игорь Новиков/правительство Приморского края.

Электронная очередь, которая была введена для грузовиков при въезде в Приморье через российско-китайскую границу, прекратила действовать с 1 июня. Год назад решение о создании такого режима приняли, чтобы справиться с кризисом, который был вызван коронавирусными ограничениями.

- С началом пандемии коронавирусной инфекции власти провинций КНР, граничащих с Приморьем, в несколько этапов ввели ряд ограничений, которые повлияли на пропускную способность международных автомобильных пунктов пропуска. В связи с этим у пунктов пропуска регулярно накапливалось большое количество автомобилей, что грозило ухудшением как эпидемической ситуации, так и провоцировало конфликты среди участников рынка трансграничных перевозок, - сказали в краевом агентстве международного сотрудничества.

Так власти Приморья и приняли решение ввести электронные очереди на пунктах пропуска. Режим позволил нормализовать ситуацию в регионе. Как сообщают в пресс-службе правительства, за этот год удалось добиться улучшения трансграничной логистики.

- Ежедневно через автомобильные пункты пропуска, расположенные на территории Приморского края, проходит до 150 единиц автотранспорта. Для сравнения, около года назад ежедневно границу пересекали 30-40 автомобилей, - прокомментировали в агентстве международного сотрудничества региона.

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