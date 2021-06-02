Вторая жизнь старых шин: 22 тысячи покрышек из Владивостока стали покрытием для детских площадок

В год завод перерабатывает примерно 4000 тонн покрышек, а в смену – 12 тонн. Фото: Мария Бородина, PrimaMedia.

Специалисты по содержанию городских территорий из администрации Владивостока каждый день продолжают ликвидировать стихийные свалки и собирать выброшенные вдоль дорог шины. С начала года городские службы собрали и передали на утилизацию уже больше 22 тысячи автопокрышек. По словам, заместитель руководителя городского управления дорог и благоустройства Игорь Скубко, еще 12 тысяч вывезут по договору, который недавно заключила администрация города с компанией «ЭкоСтар Технолоджи».

Резиновые покрышки сначала складируют на площадке для временного хранения, а после отвозят на пункт переработки. Резина с них, измельченная в специальной дробилке, идет на производство покрытия для детских площадок и беговых дорожек, падать на которое совсем неопасно. Идут в ход, кстати, как легковые, так и грузовые покрышки.

Однако процесс переработки бывших автоколес сложен и состоит из нескольких этапов.

Разделка шин на "чипсы"

Первый происходит в цехе предварительной заготовки, где разделывают покрышки: от кольца отрезают металлическую часть - ее переработают отдельно. И потом машина отправляется под гидравлические ножницы, где работники разрезают ее на так называемые "чипсы".

На следующем этапе "чипсу" дробят на конвейере первого этапа. И вуаля - бывшее колесо превращается в кусочки резины, размером не больше 10 сантиметров. Далее резину очищают от оставшихся металлических частей при помощи специального магнита. Их тоже потом используют повторно.

Есть два типа крошки

Далее, поступая на специальное вибросито, резина распадается на более весомые гранулы, которые просеиваются вниз. А похожая на вату субстанция, остается сверху. Таких этапов сепарации два.

После полного очищения крошка разделяется на две фракции: мелкая и основная. Вторая как раз используется в производстве покрытия детских площадок и беговых дорожек. А мелкая крошка – для засыпки искусственных газонов на футбольных полях и для изготовления брусчатки.

Сколько резины так перерабатывается

- В целом объем зависит от сезона. Во время смены шин наплыв идет очень плотный. Бывают периоды, что мы принимаем шины на безвозмездной основе. Но с мэрией сейчас работаем по договорам, так как объемы у города растут, и мы не можем принимать резину бесплатно, – рассказал генеральный директор компании ООО «ЭкоСтар Технолоджи» Глеб Юницын.

Он также сообщил, что в год завод перерабатывает примерно 4 тысячи тонн покрышек, а в смену - 12 тонн. И тем не менее, по мнению Юницына, вопрос утилизации старых шин в городе стоит остро. И с каждым годом резины становится все больше.

- Мы стараемся переработать весь образующийся объем. У нас также есть проект «Свалкам-Нет», в рамках которого мы договариваемся с шиномонтажными пунктами. Они принимают резину и передают нам на переработку, – добавил Глеб Юницын.

Справка

Компания «ЭкоСтар Технолоджи» работает с 2009 года. За это время объем перерабатываемой резины увеличился в три раза. Основной объем готового сырья остается в Приморье, а часть отправляется на Сахалин и Камчатку.

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