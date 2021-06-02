Не зря уехал: тележурналист родом из Владивостока победил на предварительном голосовании "Единой России"

Евгений Попов с женой на церемонии вручения ТЭФИ в 2017 году. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Уроженец Владивостока, журналист телеканала «Россия 1» Евгений Попов набрал больше всех голосов в своем округе в Москве на недавно завершившемся предварительном отборе «Единой России», сообщает "КП-Владивосток" со ссылкой на РИА VladNews. Теперь ведущий "60 минут" сможет смело баллотироваться от партии в депутаты Госдумы.

Более 17 тысяч человек на праймериз поддержали его кандидатуру в депутаты Госдумы по Кунцевскому одномандатному округу города Москвы.

Журналист провел свыше 200 личных встреч, собрал более 500 просьб и предложений. Участие в предварительном голосовании, по мнению Попова, предоставило ему шанс попробовать свои силы в политике.

Напомним, партийное голосование проходило по всей стране с 24 по 30 мая.