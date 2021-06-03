Десять лет за попугаев: в Приморье мужчине грозит большой срок за нападение на зоомагазин

Мужчина раскаивается в содеянном. Фото: УМВД России по Приморскому краю

За разбойное нападение на зоомагазин в Артеме мужчина пойдет под суд. Следователи завершили расследование уголовного дела, в котором фигурируют волнистые попугаи, сообщает «КП – Владивосток».

В декабре 2020 года в полицию обратилась сотрудница зоомагазина, который расположен на улице Кирова в городе Артем. Она рассказала, что в магазин ворвался мужчина с ножом, украл 700 рублей и клетку с волнистыми попугаями. Ущерб составил шесть тысяч рублей, информирует пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

28-летний преступник был задержан по горячим следам, а в его квартире нашли клетку с птицами и похищенные деньги.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Мужчину заключили под стражу.

Во время следствия также выяснилось, что в тот день приморец был пьян, а на преступление он пошел из-за того, что у него не было денег на алкоголь. На украденные средства он собирался купить себе выпивку и еду, а попугаев хотел подарить своей девушке.

В настоящее время уголовное дело передано в Артемовский городской суд. Подсудимому грозит до десяти лет лишения свободы.