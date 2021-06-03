«Один горбатится, остальные смотрят»: на трассе в Приморье провалился автобус

Водителю пришлось откапывать автобус. Фото: принтскрин видео.

В неприятной ситуации накануне на трассе в приморье оказался водитель автобуса. Крупногабаритный транспорт с людьми попал в импровизированную ловушку, провалившись на ремонтируемом участке дороги. Последствиями ЧП поделился один из очевидцев.

Неприятный инцидент с пассажирским транспортом случился в Шкотовоском районе Приморья, недалеко от села Новая Москва. На трассе, ведущей в Партизанск, сейчас проходит масштабный ремонт. Рабочие снимают старый асфальт, отсыпают основание, расширяют дорогу, местами есть глубокие ямы.

На многих участках отсутствует асфальт. Фото: Милана СОКОЛ

Автобус провалился на участке, который еще не успели заасфальтировать. Тяжелый транспорт попросту «сел на брюхо». Автор видео продемонстрировал, как водитель пытается вызволить застрявший транспорт. При этом поблизости стоят десятки пассажиров и строительная техника. Безучастие окружающих возмутило соцсети.

«Стоит спецтехника и дернуть не может», «Людей стоит куча, вытолкали бы его. Или трактор рядом же вот, вытащил бы. Что за люди. Один горбатится, один снимает, 100000000000 смотрят, хотя тоже из-за этого сами и страдают», «Наблюдают и, наверное, спрашивают…А скоро поедем, скоро?» «Равнодушие во всей красе», – комментируют жители края.

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