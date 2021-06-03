Во Владивостоке состоится пресс-конференция мэра - какой вопрос вы бы задали новому градоначальнику?

Константин Шестаков готов открыто ответить на вопросы горожан. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Исполняющий обязанности главы города отметил, что помимо решения ежедневных и сиюминутных проблем жизни города, администрации Владивостока необходимо перейти к системной работе.

- Перед командой я поставил задачу – разработать программу социально-экономического развития Владивостока на ближайшие пять – семь лет. В ней должны быть отражены главные цели, понятные жителям. А также должны быть продуманы система достижения этих целей и критерии эффективности реализации программы. Мы взяли себе срок в полтора месяца. За это время будет проведен необходимый анализ и составлен проект, который в дальнейшем мы обсудим с жителями и представим на утверждение в Правительство Приморского края. Это будет наше видение того, как должен развиваться город, - обозначил Константин Шестаков.

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